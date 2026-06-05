AKB48が5日、秋葉原・AKB48劇場にて『秋コンサート・コンセプト発表会』を開催。メンバーの伊藤百花、倉野尾成美、佐藤綺星、八木愛月が登壇し、ファンの声から生まれた“3つ”のコンサートの詳細、そして8月19日にリリースする68thシングルタイトルを発表。“史上初の試み”尽くしの内容となった。【写真】メガネでキリッ…パンツスタイルのスーツ着こなす伊藤百花発表会では、新曲のセンターに決定している伊藤が、メガネに