きょう6日午前9時25分から読売テレビ「そこまで言って委員会NP増刊号『2026年上半期 ザ・ワーストテン』」を放送する。【番組カット】ドレス姿でMCを務める黒木千晶アナ毎週日曜放送の人気番組『そこまで言って委員会 NP』の「増刊号」。今回は「2026年上半期最悪ニュースザ・ワーストテン」というテーマで、全国の老若男女 1000人にとったアンケートをもとに作成された、「上半期に話題となった、どうにも納得がいかない