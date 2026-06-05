AKB48が5日、東京・秋葉原のAKB48劇場で、新シングルの発売と秋コンサートの開催を発表した。センターを務める伊藤百花（22）がスーツ姿でプレゼン。8月19日にシングル「好きish」を発売し、9月26、27日にKアリーナ横浜で3公演の単独ライブを行うと明らかにした。ファンの声を参考に、3公演をそれぞれ異なるコンセプトで実施。選抜メンバー中心の公演、全員が目立つ公演、“推しメン”ごとにファンの座席を分けて特定のメンバ