◇交流戦中日─西武（2026年6月5日バンテリンドーム）中日が今季2度目のサヨナラ勝ちで連敗を5で止めた。0―0で迎えた2死一、二塁の好機で、代打の阿部寿樹が高橋光成から右前打。勝負強い36歳のベテランが熱戦に終止符を打った。今季5勝目を目指してマウンドへ上がった中日の柳裕也投手が7回無失点の力投。右腕の好投に、打線が最後の最後に報いた。柳の後を受けた吉田、松山がそれぞれ1回零封。サヨナラ勝ちの流れ