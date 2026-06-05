俳優の高岡早紀（53）が、長女のリクエストで作った手料理を披露した。【映像】自宅キッチンで料理する息子たち&娘のリクエストで作った手料理28歳の長男と26歳の次男、15歳の長女と、3人の子どもがいる高岡。これまでにもSNSで、「サンズキッチン。良い感じの音楽をかけて、息子たちの後ろ姿を眺めながら頂くシャンパン。最高！しかない。今夜もありがとう」とうれしそうにつづった、広々とした自宅キッチンで料理を作