【バンコク＝井戸田崇志】インド政府が５日発表した２０２５年度（２５年４月〜２６年３月）の国内総生産（ＧＤＰ）の速報値は、物価影響の変動を除いた実質で前年度比７・７％増だった。伸び率は、２４年度（７・１％増）から拡大した。ＧＤＰの約６割を占める個人消費は７・７％増で、２４年度（５・８％増）を大きく上回った。トランプ米政権の高関税政策の影響を緩和するため、２５年９月に日本の消費税にあたる「物品・サ