AKB48が5日、東京・秋葉原のAKB48劇場で会見した。8月19日に発売する68枚目シングルのタイトルが「好きish」に決まったことなどを発表した。同曲の選抜メンバーでAKB48グループ総監督の倉野尾成美（25）、センターを務める伊藤百花（ももか、22）、佐藤綺星（あいり、21）、八木愛月（あづき、21）の4人が出席。会見の最後には、20周年を迎えたグループを表す漢字1文字を、中心メンバー4人の総意で発表した。代表して佐藤が書いた