AKB48は5日、東京・秋葉原のAKB48劇場で会見し、新曲のタイトルと、3つのコンセプトで展開する秋コンサートの概要を発表した。すでに8月19日の発売と、伊藤百花（ももか、22）がグループとしては12年ぶりに2作連続センターを務めることが発表されていた、68枚目シングルのタイトルは「好きish（すきっしゅ）」。秋コンサートは9月26、27日に、いずれもKアリーナ横浜で計3公演行うことが決まった。会見は、スーツ＆メガネ姿の伊藤が