ボートレース宮島のＧ?「宮島チャンピオンカップ開設７２周年記念」は５日、予選２日目が行われた。２日目メインの宮島ドリームは１枠の桐生順平が制したが、大外から攻め込んで４着の磯部誠（３５＝愛知）のスリット気配がキラリと光った。ピット内での評判も上々。磯部自身も「伸びに振って反応があって伸びていた。出足も全然悪くない」と納得の手応えだ。「浜名湖（オールスター）の倍は進んでいる」と初日から好感触