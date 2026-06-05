ボートレース宮島のＧ?「宮島チャンピオンカップ開設７２周年記念」は５日、予選２日目が行われた。高橋竜矢（２８＝広島）は７Ｒ、スタートで後手に回り厳しい隊形となったが、うまく残してバック２番手に浮上。最終ターンで先頭を走っていた高憧四季のミスもあって１着。ツキも味方にして２勝目をゲットした。「いい部類だと思う。バランスが取れて中堅上位」と機力もまずまず。「まずは予選突破をしないことには始まらな