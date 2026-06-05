ドラゴンゲート５日の後楽園大会で、男色ディーノ（４９＝ＤＤＴ）が?戦うサラリーマン?新橋二郎に快勝した。この日の第３試合では、新橋が山手線の駅名にちなんだレスラーと一騎打ちを行う「新橋二郎特別研修山手線迷勝負数え唄」が開催。「新宿駅代表・Ｘ」として登場したディーノは、新橋から受け取った名刺を股間にイン。新橋が?取引先?との電話の最中でもお構いなしに、馬乗りになるなどやりたい放題だ。しかし、商談