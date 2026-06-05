保護した黒猫の子猫が成長して4歳になった動画が話題です。動画には「優しくてとても良い子に育ったね！」「もう立派なお兄ちゃんですね」等のコメントが寄せられ1万回以上再生されているようです。 【動画：自宅の畑にいた『小さな黒猫』を保護→４年が経つと……心温まる『成長の記録』】 黒猫の子猫を保護 YouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」に投稿されたのは、黒猫のリオくんの成長の記録です。リオくんは、投稿主さん