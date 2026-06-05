見た目のおしゃれさだけでなく、快適に過ごせるかどうかも重要な夏コーデ。暑い季節を少しでも心地よく、おしゃれに過ごしたいなら、機能性に注目したアイテム選びがおすすめです。今回は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】が展開する、マルチ機能のパンツをご紹介。接触冷感やUVカットなど、夏に嬉しい魅力を備えながら、デザイン性にもこだわったアイテムをピックアップしました。 夏コーデが華やぐサテン素