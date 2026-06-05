愛猫が返事しているときのサイン5つ 猫は、人のように毎回はっきり返事をするとは限りません。 けれど、よく見ると「ちゃんと聞いているんだな」と分かる反応を返していることがあります。まずは、よく見られるサインを確認していきましょう。 1.「ニャー」「ンー」などと鳴く いちばん分かりやすいのは、呼んだあとに短く鳴いて返すパターンです。はっきり「ニャー」と返す猫もいれ