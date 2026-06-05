飼い主さんが猫じゃらしで猫と遊ぼうとして…？「何事もありませんけど」顔で座り続ける猫のシュールな光景は33万9千回を超えて表示され、2万8千件のいいねが寄せられました。 【動画：猫じゃらしで頭をポンポンされた猫→『遊んでくれる』と思ったら…まさかの光景】 猫じゃらしの敗北 X（旧Twitter）アカウント『@rode_no_neko』に投稿されたのは、猫じゃらしを完全スルーする猫の様子です。動画に登場する