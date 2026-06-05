大人しくて、つい「NO」と言えずに飲み込んでしまう性格だった筆者の友人・M子。彼女が就職先で出会ったのは、実績だけは超一流の「モンスター上司」でした。心も体もボロボロになった彼女を救った、同期の強烈な一言とは？ガマンを「美徳」だと思い込んでいたM子が、自分を取り戻すまでの逆転エピソードです。 パワハラ上司