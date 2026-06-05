Juice＝Juiceの松永里愛、有澤一華、川嶋美楓が5日、映画『Michael／マイケル』IMAX先行上映記念イベントに出席。映画の魅力を大いにアピールした。【写真】Juice＝Juice・松永里愛、有澤一華、川嶋美楓、パフォーマンスの様子本作で描かれるのは、人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、ムーンウォークをはじめとした革新的なパフォーマンスで、今なお世界中のアーティストに影響を与え続けるマイケル・ジャクソ