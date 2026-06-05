フジテレビは５日、スマートフォンに特化した縦読み型のデジタル漫画・Ｗｅｂｔｏｏｎの新レーベル「ＴＯＯＮ８（トゥーンエイト）」始動と、１作目のリリースを記念するイベントを東京・台場の同局で行った。同局は韓国発のコンテンツでもあるＷｅｂｔｏｏｎへの本格参入を発表。業界をけん引するメーカー４社とタッグを組んだオリジナル作品をＬＩＮＥマンガで配信する。この日はプロジェクトの主題歌を手がけるＬＤＨの男性