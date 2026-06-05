ＡＫＢ４８の伊藤百花、倉野尾成美、八木愛月、佐藤綺星（あいり）が５日、東京・秋葉原のＡＫＢ４８劇場で行われた「ＡＫＢ４８秋コンサート・コンセプト発表会」に出席した。６８枚目のシングル「好きｉｓｈ」（８月１９日発売）で渡辺麻友以来、グループ１２年ぶりに２作連続センターを務める伊藤がスーツを着用してプレゼンテーション。毎年恒例の秋コンサート（９月２６日、２７日、神奈川・Ｋアリーナ横浜）のタイトル