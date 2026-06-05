日本サッカー協会の公式ＳＮＳが５日までに更新され、Ｗ杯北中米大会に臨む日本代表の様子を公開した。インスタグラムでは「ＡＮＡのチャーター機で現地へ。飛行機内の様子をお届け！」と、複数選手のオフショットがアップ。「皆、かっこいい」「日本頑張れ！！」「みんなリラックスしてる様子が見れて嬉しいです」など応援のコメントが寄せられている。特に、ＤＦ谷口彰悟の写真で薬指に指輪が光っていることに沸くファンの