◆テニス▽全仏オープン第１３日（５日、フランス・パリ）車いすテニスの女子シングルスで、２０２４年パリ・パラリンピック決勝の再現となった準決勝で、世界女王の上地結衣（三井住友銀行）がストレートで敗れ、２連覇を逃した。パリ・パラ銀メダルで世界ランク２位のディーデ・デフロート（オランダ）に４−６、２−６で敗退し、全仏最多６度目の優勝はならなかった。ラケットを新しくし、パワーと攻撃を磨こうとした上地