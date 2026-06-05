記者会見に臨む中国外交部の毛寧報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京6月5日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は5日の記者会見で、長崎市の長崎原爆資料館展示リニューアルにおける南京大虐殺の説明文について、表記を「大虐殺」から「多数の民間人や捕虜を殺害する南京事件」に変更する方針と報じられたことに関し、極東国際軍事裁判（東京裁判）が南京での日本軍の暴行を明確に「虐殺」と認定していると述べ、戦争