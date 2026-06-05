五穀豊穣を願い色鮮やかなあんどんが街を彩る、小矢部市の「津沢夜高あんどん祭」が今夜から始まります。熱気あふれる現地の様子を中継で伝えてもらいましょう。中久木さん！威勢のいいかけ声が響く、小矢部市の津沢地区。私はいま、その町内の一つ上町に来ています。上町には大小２基のあんどんがあって、こちらの大きいほうは高さ６メートルを超えます。空はまだ明るいですがもうあんどんに明かりが灯って、出発を待つ皆さ