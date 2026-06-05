“ヤイコ”の愛称で親しまれるシンガー・ソングライター矢井田瞳（47）が5日、東京・EX THEATER ROPPONGIで、デビュー25周年記念企画のファイナルとなる全国アコースティックライブツアー「DOOR to DOORS」初日公演を行った。「初日はしびれる。でも特別なワクワクもあるので、それを皆さんと一緒に楽しめたらと思います」と話すと、会場は盛大な拍手と歓声で応えた。キーボード、エレキギター、パーカッションの3ピースに矢井田の