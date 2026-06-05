AKB48の新エース伊藤百花（ももか、22）が“二刀流”の活躍を見せた。5日、東京・秋葉原のAKB48劇場で行われた「AKB48秋コンサート・コンセプト発表会」に出席。同席したAKB48グループ総監督の倉野尾成美（25）、佐藤綺星（21）、八木愛月（21）がステージ衣装で登場したのに対し、伊藤だけスーツにメガネというビジネスウーマンスタイル、プレゼン形式で会見でコンセプトを説明した。冒頭で、驚いた表情の倉野尾から「今日は、