長崎総合科学大学が再来年度、新たに高等専門学校を設置する構想を明らかにしました。 未来の産業界を担う、AI・デジタル分野の人材を養成するとしています。 長崎総合科学大学が再来年度の設置を目指すのは、AI人材を養成する新たな高等専門学校です。 5日、長崎市網場町の大学で設立に向けた協議会が開かれ、民間企業の関係者らに概要が説明されました。 （長崎総合科学大学 黒川 不二雄理事長） 「長崎高