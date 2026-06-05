5月31日に石川県羽咋市で放鳥された国の特別天然記念物のトキ8羽。4日までの5日間で県などに24件の目撃情報が寄せられました。県や能登の9つの市町などでつくるトキ放鳥受入推進協議会は、定着に向けた分布の把握や今後の野生復帰に活用するため、県民からの目撃情報を募集しています。ホームページに設けられた専用フォームには5月31日から4日までの5日間で24件の目撃情報が寄せられました。羽咋市と隣接する中能登町・宝達志水町