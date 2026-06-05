ものまねタレント・清水アキラと、清水良太郎親子が５日、東京・なかのＺＥＲＯ大ホールで「２０２６爆笑！親子ものまねコンサート」を開催した。昨年開催の公演が大好評につき、規模を拡大したアンコール公演。アキラは公演について「この人がやろうと言わないと多分やらない。毎日横になってる方が多かったから。ステージは楽しい。足がつるけど面白いよね」と充実の表情で語ると、良太郎は「生きてるうちに使っておこうと