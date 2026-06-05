「広島−オリックス」（５日、マツダスタジアム）広島の大卒４年目・名原典彦外野手が七回に同点の適時三塁打を放った。デビューから１２試合で７度目のマルチ安打。「気合と根性」を信条とする若武者の躍進が止まらない。「１番・右翼」で１２試合連続スタメン起用されると、１点を追う七回２死三塁で寺西が投じたボールを強振。鋭いライナー性の打球は右翼手の横を抜けていき、三走は生還。名原も快足を飛ばして、三塁まで