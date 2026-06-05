◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト―日本ハム（５日・神宮）日本ハムは２試合連続で延長戦に突入した。前日４日はマツダスタジアムで広島との延長１２回、雨での一時中断をはさみ４時間５１分の熱戦を制し、この日新幹線で約４時間かけ東京入り。ハードな移動ゲームとなった。先発の福島は初回に赤羽に左前適時打を浴び１点を先制された。その後はゼロを並べ７回１１２球、５安打１失点と試合を作った。打線はヤク