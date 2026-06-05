母親を扶養に入れたところ、年間で6万円ほど税負担が軽くなった一方で、「扶養に入ると親の年金が減るらしい」という話を耳にし、不安になる人もいるかもしれません。 特に、月11万円ほどの年金を受給している親がいる場合、「扶養に入れて本当に大丈夫？」と迷うケースは少なくないでしょう。 結論からいうと、子が親を税法上の扶養に入れても、親の年金額が減るわけではないのが原則です。ただし、「扶養」