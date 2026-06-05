6月7日（日）に東京競馬場で行われる、第76回安田記念（G1・3歳上オープン・芝1600m）の枠順は下記の通り。昨年の2着馬ガイアフォースはドバイ帰りの国内初戦。7枠14番に入った。古馬マイル路線は混戦模様。東京で重賞連勝中のトロヴァトーレ、桜花賞馬ステレンボッシュなど力あるメンバーは揃っているが抜けているとは言い難い。ジョッキーの手綱さばき一つで着順も大きく変わりそうだ。注目の発走は15時40分。【安田記念】ガイ