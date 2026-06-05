男性5人組「M！LK」が、5日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。メンバーの佐野勇斗（28）が、祖父母から出演を熱望されていたテレビ番組を明かした。国民的トーク番組への出演とあって塩崎太智は「いつも見てたセットでやらせてもらってるんで、みんな緊張してしまって」と。5人全員が緊張しながら収録に臨んでいたことを告白した。さらに佐野は、「ちょうど徹子の部屋が決まる1週間前に、祖父