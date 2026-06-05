俳優の浅野忠信さんが映画『モータルコンバット／ネクストラウンド』の初日舞台挨拶に登壇しました。【写真を見る】【浅野忠信】伝説的ゲーム実写化映画?世界中で大バズり?と自信も「なんでこんな英語のセリフが多いんですか」本作は、伝説的格闘ゲーム「モータルコンバット」を実写化し、世界的ヒットを記録した『モータルコンバット』（2021）に続く最新作。前作から続投するスコーピオン（真田広之さん）、ライデン（浅野さん