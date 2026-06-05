5日夜、名古屋市中区の繁華街にある4階建てビルで火事があり、現在も消火活動が続いています。消防によりますと、5日午後7時半ごろ、名古屋市中区新栄にある4階建てビルで「店舗から火が出ていてベルがなっている」などと通行人から119番通報が相次ぎました。消防車など18台が出動し、現在消火活動中です。ケガ人や逃げ遅れの情報は、いまのところ入ってきていません。消防によりますと、火元とみられる1階は飲食店だということで