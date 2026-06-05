◇プロ野球セ・パ交流戦阪神−楽天(5日、甲子園)阪神の先発・郄橋遥人投手が、投打に躍動を見せました。ここまで好投を続けてきた郄橋投手は、この日も三者凡退の立ち上がり。その後はヒットを許す場面もありましたが、順調にスコアボードに0を並べます。さらに打者としても、第1打席では送りバントでチャンスメイクに貢献。阪神打線は対する楽天の先発・岸孝之投手を前に苦戦していましたが、5回に迎えた第2打席で