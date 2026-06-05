車いすの部女子シングルス準決勝で敗れた上地結衣＝パリ（共同）【パリ共同】テニスの全仏オープン車いすの部は5日、パリのローランギャロスで行われ、シングルス準決勝で女子は第1シードの上地結衣（三井住友銀行）が第4シードのディーデ・デフロート（オランダ）に4―6、2―6でストレート負けし、2連覇を逃した。男子は4連覇を目指す第1シードの小田凱人（東海理化）が第3シードのマルティン・デラプエンテ（スペイン）と顔