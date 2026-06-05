経営する会社の事務所から男性の遺体を運び出して遺棄したとして、東京都港区のＩＴ関連会社社長、水口克也被告（４９）が死体遺棄容疑で逮捕、起訴された事件で、警視庁は５日、静岡県伊豆市内の山林で男性の遺体の一部を発見したと発表した。ＤＮＡ型鑑定の結果、遺体は行方不明だった港区六本木、同社役員の男性（当時５４歳）と判明した。発表によると、遺体は５月２９日、水口被告の供述などに基づいて行われた捜索で発