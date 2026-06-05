女優でインフルエンサーの谷夢花（23）が5日までにインスタグラムを更新し、ビーチでのビキニショットを公開した。ヤンマガ編集部のグラビア企画「NEXT推しガール」掲載を告知。「第1週目は、田舎っ子の私に合わせてツナギ着て軽トラで撮影したよ笑近くの海も行って撮影して楽しかった〜」と撮影を振り返るコメントを掲載。これに合わせて、鮮やかなイエローのビキニ姿でビーチにたたず写真をアップ。ピンク色のつなぎ姿のカット