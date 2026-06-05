「年を重ねるにつれ、自分の感情をうまくコントロールできなくなった」「ささいなことでイライラして、短気で怒りっぽくなった気がする」「家族に八つ当たりした後、自己嫌悪になる」――そういった変化を感じている方も少なくないかもしれません。こうした感情コントロールの変化が、「40代から始まる脳の萎縮」によるものだとする説がSNSで散見されるようですが、果たして本当でしょうか？ 分かりやすく解説します。感情がセーブ