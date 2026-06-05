テレビアニメ『ハイキュー!!』を題材にした「フリューくじ アニメ『ハイキュー!!』グッズコレクション2」が、6月13日（土）からホビーショップなどの店頭で、6月19日（金）からオンラインサービス「フリューくじONLINE」で順次発売される。【写真】並べたい！黒尾鉄朗＆猫又監督のフィギュアもリアル■音駒高校にフォーカスしたグッズ今回発売される「フリューくじ アニメ『ハイキュー!!』グッズコレクション2」は、音駒高校