北海道江別市で発生した男子大学生の集団暴行死事件で、強盗致死罪に問われている女の裁判員裁判が結審。検察は無期懲役を求刑した。判決は6月25日に言い渡される。検察「著しく悪質…厳罰が不可欠」北海道江別市で2024年、当時20歳の男子大学生が、交際相手の女ら男女6人から集団暴行を受けて死亡し、現金などが奪われた事件で5日、交際相手の女の友人で、強盗致死の罪に問われている川村葉音（はおと）被告（21）の裁判員裁判が