第２子を妊娠中の歌手・倖田來未が、近影を公開し、ファンから反響が寄せられている。倖田は５日、自身のインスタグラムを更新。「ｕｎｉｔｅｄｌｏｕｎｇｅｔｏｋｙｏ２０ｔｈａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ！！！すーさんとはかれこれ、２０年以上の中でして、すーさんと初めて仕事したのは２００４年キューティーハニーのＣＤジャケットのデザインでございました！懐かしーっっ」（原文まま）と記し、ピンクヘアで旧知の