◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（５日・甲子園）楽天が７回に反撃した。４点を追う７回に阪神の先発・高橋を攻め立て、無死満塁の好機を演出。黒川が中前適時打を放って、１点を返した。しかし、もう一押しはできなかった。無死満塁からマッカスカーと伊藤光が連続三振。代打の渡辺佳は二ゴロに倒れた。