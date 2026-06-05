◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（５日・甲子園）阪神・森下翔太外野手が、４点リードの６回２死一、二塁の好機で迎えた打席で代打を送られた。５回の打席で右手首付近に死球を受けていた。その後も出場を続けていた。途中交代となり、スタンドは騒然となった。