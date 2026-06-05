当社は、リーガルチェックの非効率を解消する法務文書エディタ「BoostDraft」を展開している法務DX企業です。 テクノロジー領域に属する企業として、今のAI（人工知能）の進化の速さには注目していますが、一方でお客様である企業の側は、その速さに戸惑っている様子も見受けられます。 我々は創業の時から、お客様の状況に合わせたサービス提供が企業文化となっており、営業を担当する社員にも製品を