「六本木ヒルズ」での経験が原点に 「社長を引き継ぐにあたり、私が最も大事にしたいと思っていることは、『森ビルらしい都市づくりを追求し続けること』、これに尽きる」――こう話すのは、森ビル次期社長の向後康弘氏。 2026年5月20日、森ビルが社長交代を発表した。26年6月開催予定の株主総会と取締役会を経て、社長には取締役常務執行役員の向後氏、社長の辻慎吾氏は代表権のない会長に就く。 向後氏は