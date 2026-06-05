退所を巡って主張が対立している女優尾碕真花（25）と芸能事務所オスカープロモーションについて5日、尾碕の代理人を務める依田俊一弁護士が自身のXを更新。「オスカー社は尾碕氏のSNSのアカウントの管理権限を有していないことは明らか」と“証拠”画像を添えて主張した。ことの発端は、数カ月前から退所を希望していた尾碕が1日に自身のインスタグラムで退所を報告したことにさかのぼる。オスカーは「専属マネジメント契約は現在