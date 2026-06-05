浅野忠信（52）が6日、都内で行われた米映画「モータルコンバット／ネクストラウンド」初日舞台あいさつに登壇。自身も出演し、世界のドラマ界を席巻した「SHOGUN将軍」で制作、主演を務めた真田広之（64）と、再び共演した感想を聞かれ「頭が上がらないんで」と明かし、笑みを浮かべた。「モータルコンバット／ネクストラウンド」は、92年に誕生した格闘ゲーム「モータルコンバット」を実写映画化した21年「モータルコンバット