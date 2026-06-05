出川哲朗、長嶋一茂、ホラン千秋――このちょっと不思議なMCトリオが送る番組『出川一茂ホラン☆フシギの会』。6月3日（水）の同番組では、一茂とホランが容赦ない応酬を繰り広げる一幕があった。傑作選が放送されたこの日は、巷をにぎわせている「2026年問題」を考える企画を展開。2026年に起こると噂される5つの社会問題をテーマに、MC陣がクイズ形式で未来の展開を予想し合った。まず口火を切った出川は、「2026年、ついにAIが